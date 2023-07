In attesa di Osimhen e Kvaratskhelia, la Val di Sole accoglie un altro campione d'Italia: dopo l'arrivo di Anguissa , ecco quello del Cholito. L'attaccante argentino è arrivato in giornata e nel pomeriggio, in occasione della seduta pomeridiana di allenamento, è sceso in campo accolto dal boato dei tantissimi tifosi presenti sugli ...L'Inter ha individuato l'erede di Lukaku; l'attaccante gioca inA e può essere un grande rinforzo per Simone InzaghiI nerazzurri, nell'ultima stagione, hanno ...messo gli occhi su GiovanniIl giocatore vorrebbe tornare inA , un campionato che conosce molto bene viste le passate ... Per lo spagnolo, il rapporto conall'Atletico Madrid non sarebbe mai sbocciato, per questo ...

Serie A: Simeone nuovo allenatore, accordo a sorpresa Calciomercatonews.com

