Segnalibri | come si personalizzano con la stampa online

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 17 luglio 2023) Ipersonalizzati sono indispensabili in diverse situazioni, gli amanti della lettura vorranno avere deifatti su misura secondo le loro esigenze. Può esser un piccolo regalo realizzato in occasione della Festa della Mamma,bomboniera e così via. Tuttavia, spesso è un gadget che le librerie e i negozi che vendono anche libri non possono esimersi dall’omaggiare. A proposito di omaggio, un segnalibro personalizzato è sempre un buon omaggio aziendale. C’è chi lo regala ai dipendenti, chi lo include in un kit da donare a potenziali clienti, fornitori o partner durante fiere, congressi, eventi aziendali o semplicemente viene regalato a chi passa in azienda o in ufficio.personalizzare un segnalibro Insomma, un segnalibro personalizzato è un oggetto del desiderio per chiunque ami la lettura o ...