(Di lunedì 17 luglio 2023)ha scelto di pubblicare un videoin cui chiede a un filtro come mai sia. Il responso è stato lapidario: hai. La cantante, molto ironicamente, non ha gradito afla risposta ricevuta

Dovranno sottostare a regole precise, perchéil consiglio dell'Agcom (Autorità per la ... Instagram ha registrato un +33% mentre, per il momento solo un 15%, ma si tratta di un social ...La ragazza è tornata sucon unvideo sull'argomento, e ha voluto mettere fine alla questione: 'Chiedo scusa se questo video ha potuto far sentire sbagliato qualcuno. Non era mia ......l'Ovarian Cancer Research Alliance. La coppia ha documentato il suo viaggio contro il cancro su, culminando con oltre 2,5 milioni di follower tra loro due. Taylor pubblicava quasi ...

Secondo TikTok Selena Gomez è single perché «ha cattivo gusto» in fatto di uomini Vanity Fair Italia

Carlos Alcaraz si è aggiudicato la finale del torneo di tennis più prestigioso del mondo. A premiarlo, la principessa Kate Middleton, con un abito verde smeraldo un po' spiegazzato. Questo e altri det ...Se, un tempo, la maggioranza dei genitori voleva che i figli avessero un nome ordinario, negli ultimi vent’anni le mamme e i papà cercano di far sì che i loro bambini possano distinguersi ...