Secondo falò di confronto tra Giuseppe e Gabriela | Temptation Island | sono usciti insieme? Ecco cosa è successo – VIDEO

Dopo l'epilogo andando in onda la scorsa settimana , come già dicevano le anticipazioni, Gabriela e Giuseppe si sono ritrovati in undi confronto . Per tutta la notte, dopo quanto ...Giuseppe e Gabriela, Temptation Island: buona la seconda Ecco cosa è successo E' vero che in questi anni ti ho detto parecchie bugie e non ho mai avuto il coraggio di dirti la verità. E' vero ...... inoltre, il presentatore di Temptation Island ha dato un'interessante anticipazione che... Ale e Federico , ad esempio, sono ai ferri corti e lunedì scorso lui non ha accettato ildi ...

"Temptation Island", Giuseppe e Gabriela si ritrovano al secondo falò: "Usciamo insieme con nuove consapevolezze" TGCOM