Se il mare non è più blu

(Di lunedì 17 luglio 2023) Molti gli account Instagram da segnalare per stare sempre aggiornati: le pagine di approfondimento @lifegate, @greenme it, @rinnovabili.it, @greenpeace, @climatereality e @geopop ma anche i giovani @...

... quali siano le sue conseguenze più drammatiche: temperature da record ovunque, alluvioni,bollente, scioglimento dei ghiacciai in montagna e desertificazione nelle zone più aride. Come se...appena la politica ne comprende il potenziale, la faccendainteressa più solo impresari del ... rotaia einclusi gli interscambi tra queste forme di trasporto". È il patentino del ...Ho capito chebastava il gesto. Ho perciò iniziato a creare bellissimi paesaggi. Ci racconti ... che mi dia gioia, come essere in spiaggia con la bassa marea quando ilè calmo e il sole è ...

Torino: il mare è più vicino di quanto non si possa pensare! Mole24

In passato si è parlato di cambiamento climatico come di un fenomeno vago, qualcosa di non tangibile e quindi non comprensibile. Purtroppo stiamo vedendo, sempre più spesso, ...Filippine, perle d’Oriente: questo arcipelago del sud-est asiatico offre straordinarie esperienze da vivere per coloro che desiderano regalarsi una fuga tropicale. Il Paese, ricco e variegato, grazie ...