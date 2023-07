Scrive “La leader dei Verdi è grassa” | gli congelano il conto in banca | Germania al capolinea

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 17 luglio 2023) Roma, 17 lug — Ve le ricordate le «prove tecniche di repressione del dissenso» andate in scena un anno e mezzo fa in Canada ai danni di chi protestava contro l’obbligo vaccinale? Con un colpo di mano senza precedenti, con un semplice «click» il buon Trudeau congelò i conti di migliaia di manifestanti che in quei giorni affollavano le strade canadesi a bordo di camion e furgoni. Non vuoi ubbidire? Il tuo pensiero non è allineato al nostro? Ti chiudiamo i rubinetti, ti facciamo morire di fame. “Ladei”, e gli chiudono ilLezione che pare abbiano imparato a menadito in, dove il blogger Hadmut Danisch si è visto bloccare uno dei propri conti registrato su Deutsche Bank per aver osato sottolineare l’ovvio, cioè che ladei, ...