Su Instagram , Smass spiega che sono oltre 50 gli esemplari di Globicephala (pilot whales), che si sono spiaggiate a North Tolsta, sull'Isola di Lewis, nel Nord della. Sul posto ci sono le ...Sono cinquantacinque i cetacei morti in quello che è il più grande spiaggiamento di massa avvenuto inda decenni. Ma perché tante balene si sono arenate nello stesso luogo Lo Scottish Marine ...C'era stata una corsa contro il tempo su una spiaggia delle Ebridi, nel nord - ovest della, dove gli esemplari si erano spiaggiati. Il British Divers Marine Life Rescue (Bdmlr) ha dichiarato ...

Scozia, strage di balene sulla costa dell'Isola di Lewis TGLA7

Uno spiaggiamento di massa di balene. Su Twitter The Scottish marine animal stranding scheme (Smass) pubblica un video che mostra gli animali immobili sulla sabbia. Su Instagram, Smass spiega che sono ...Solo una delle poche balene ancora vive quando i soccorritori sono arrivati sulla spiaggia di Traig Mhor nell'Isola di Lewis ce l’ha fatta a riprendere il mare. Per le altre non c'è stato nulla da ...