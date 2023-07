Sciopero alla ABB di Dalmine | i sindacati | “Atteggiamento negativo dell’azienda”

(Di lunedì 17 luglio 2023). Si è svolto nella giornata di lunedì 17 luglio, anche nella sede di, lonazionale di tutti i lavoratori ABB: come a livello nazionale, anche in provincia di Bergamo l’adesione è stata buona, con punte di maggiore astensione nelle aree di produzione. La mobilitazione, proclamata da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm, si è resa indispensabile perché, “dall’azienda non sono arrivate proposte adeguate ai risultati raggiunti in questi anni, soprattutto grazie all’impegno dei lavoratori. La trattativa per il rinnovo del contratto integrativo di gruppo dura ormai da 18 mesi Dopo aver discusso dei sistemi di flessibilità oraria (ritenuti prioritari dparte aziendale) e aver ricevuto chiusure nette su temi normativi come la regolamentazione dello smart working, durante l’incontro di coordinamento dello ...

Dopo l'annuncio delle assenze di Marvel, Sony, Netflix, HBO e Universal, altri panel sono stati cancellati per via dellodegli attori attualmente in corso. A quanto parekermesse ......del volo di ritorno per Napoli previsto lo scorso sabato 15 luglio a causa dellodel volo . nello stesso periodo di tempo, con punte del - 40% e - 45% VaiFotogallery'Non c'è più fiducia tra le parti', ha detto il marito di Diane von Furstenberg prospettando un calamitoso effetto a domino se lodovesse proseguire finofine dell'anno: 'Nel 2024 ci ...

FIM CISL - Sciopero riuscito alla ABB di Dalmine Agenparl

Dopo lo sciopero di solidarietà deciso dalla RSU per venerdì 14 luglio, dopo l’attenzione mediatica sul caso e dopo la protesta silenziosa in cui anche oggi, lunedì 17 luglio, dei dipendenti ...Con lo sciopero in corso negli USA di sceneggiatori e attori il regno della produzione e soprattutto della promozione dei prossimi film più attesi si sta pian piano restringendo e, mentre si svolgono ...