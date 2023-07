Scatta la Barbie mania | dagli effetti speciali su Google alla collezione di Zara | è il trend dell’estate – LA GUIDA

(Di lunedì 17 luglio 2023) Uscirà nelle sale italiane a giorni, più precisamente il 20 luglio, ma da diverse settimane è già esplosa la. La celebre bambola della Mattel, benché la sua fama perduri ininterrotta dal 1959, sta vivendo una stagione particolarmente fortunata grazie all’attesa febbrile per il live action diretto da Greta Gerwig. Il mondo, insomma, è un po’ più rosa, al punto che a livello internazionale sono andate esaurite tutte le scorte di vernice di questo colore proprio per permettere la realizzazione della pellicola. E non basta qualche polemica della vigilia, come quella relativa all’età di Ryan Gosling, considerato troppo maturo per interpretare Ken, a smorzare l’entusiasmo dei fan di tutto il mondo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

