Scamacca aspetta la Roma | le ultime

(Di lunedì 17 luglio 2023) Gianlucaha deciso la sua prossima destinazione, ma ora serve uno squillo dallaper proseguire con la trattativa Gianlucaha deciso la sua prossima destinazione, ma ora serve uno squillo dallaper proseguire con la trattativa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i giallorossi devono accordarsi col West Ham sulla formula e in caso di no degli hammers abbandonerebbero la pista del centravanti.

Mou, e spera di avere Morata per la prima amichevole portoghese col Braga. Lo Special One ... Questo non vuol dire chiudere la porta ache può arrivare lo stesso al posto di Belotti. A ...... Dusan, infatti, ha già trovato un accordo col Psg eche le società si mettano d'accordo. ... Mourinho insiste per Morata, l'alternativa è sempreAd ogni modo sono le punte a movimentare ...... la stellina del Lille David oppure Okafor del Salisburgo, così comee Hojlund già ... Il Napoli ritrova Gollini,Faraoni ma rischia di perdere Zielinski attratto dai soldi arabi, mentre ...

Ultima chiamata: Scamacca aspetta, ma senza accordo la Roma ... Pagine Romaniste

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...InnaMorata, sempre di più. La Roma prosegue a passi spediti la maratona verso lo spagnolo iniziata subito dopo la finale di Budapest grazie al triangolo Alvaro-Dybala-Mourinho. Il ...