Scaduto l’accordo del grano scaduto | ma Mosca tace | cosa vuole la Russia e quali sono le conseguenze sull’Africa

(Di lunedì 17 luglio 2023) Il 14 luglio il presidente turco Erdogan, annunciando una prossima visita dell’omologo russo ad Ankara, aveva dichiarato che Vladimir Putin era favorevole a un’ulteriore proroga delsul. Un’intesa che in questi mesi ha permesso le esportazioni del cereale verso l’Africa, che conta sulla derrate provenienti dal Mar Nero per fare fronte ai suoi bisogni alimentari. Eppure oggi 17 luglio quele lanon si è ancora pronunciata sul rinnovo, dopo la partenza dell’ultima nave da Odessa domenica 16 luglio. Finora l’intesa tra Ankara,, Kiev e Onu era stata regolarmente prorogata, ma questa volta il Cremlino non si è speso in alcuna dichiarazione che chiarisca inequivocabilmentesaranno le prossime mosse. E ...

Ma anche'aggiornamento delle figure professionali e dei loro ... sindacati e Confcommercio avrebbero trovato undi massima ... Ma bisogna far presto: il contratto èquasi quattro anni ...12.03 Mosca:grano è ormaiGli accordi del Mar Nero hanno cessato di essere validi ...alla Russia in questo...'attacco ucraino a Ponte di Crimea non influirà sull'"Ieri sera il regime terroristico di Kiev ha commesso'ennesimo crimine attaccando il ponte di Crimea. Kiev doveva sapere che la strada ÿ una struttura puramente civile, ma cose come queste non ...