Sassari | “carriera alias” per trans al Conservatorio | continua la propaganda arcobaleno nelle scuole

(Di lunedì 17 luglio 2023) Roma, 17 lug – Torna la fantomatica “”, questa volta aldi musica “Canepa” didove sarà concesso attraverso una semplice autocertificazione la rettifica dell’attribuzione del sesso agli studenti che hanno iniziato un percorso diizione di genere, e quindi la possibilità di utilizzare un nome diverso da quello anagrafico. Nome e identità scelti dallo studente saranno gli unici validi e ammessi nell’istituto e il personale dovrà adeguarsi, pena procedimenti disciplinari. Il presidente ha firmato in prima persona l’introduzione della “” A firmare l’introduzione di questa novità all’interno del regolamento scolastico è stato il presidente del “Canepa” Ivano Iai, il quale ha in seguito spiegato la sua presa di ...

