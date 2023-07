Sarri tenta lo sgarbo | telefonata a Zielinski | c’è la risposta del polacco

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 17 luglio 2023) La Lazio vuole puntare forte su Piotr: l’ex tecnico azzurro Maurizioha telefonato in prima persona il centrocampista. Il ritiro di Dimaro-Folgarida sta per entrare ormai nel vivo: eccezion fatta per Frank Anguissa che già ieri ha raggiunto in anticipo le montagne del Trentino-Alto Adige, domani Rudi Garcia potrà avere a disposizione anche tutti gli altri nazionali. I tifosi aspettano con ansia l’arrivo dei vari protagonisti dello scudetto come capitan Di Lorenzo, Stanislav Lobotka, Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen e non solo. Domani, infatti, ci sarà anche l’arrivo di Piotr, al centro di innumerevoli voci di mercato. La situazione diè ormai nota: il centrocampista è in scadenza di contratto nel 2024 e la trattativa per il rinnovo non è così semplice. ...