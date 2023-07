Saraya | “Sono pronta a conquistare tutte le cinture della AEW”

(Di lunedì 17 luglio 2023)è, senza dubbio una figura rivoluzionaria nel mondo del pro wrestling. Durante la sua militanza ad NXT e nel main rosterWWE, ha contribuito enormemente all’affermarsidivisione femminile. Al momentoè sotto contratto con la AEW ed anche lì occupa una posizione di spicco nella divisione femminilecompagnia di Jacksonville. Dopo il mancato rinnovo di contratto in WWE, infatti,ha fatto il suo ingresso in AEW durante l’edizione Grand Slam di Dynamite e, dopo una breve faida con Britt Baker, ha formato la stable “The Outcasts” reclutando Toni Storm e Ruby Soho. Un obiettivo preciso Parlando con Kenny MaIntosh di “Inside The Ropes”,ha parlato dei suoi obiettivi in AEW ed ha dichiarato quanto segue: “Non posso ...

Quattro velivoli a controllo remotostati abbattuti dai palestinesi. Da quanto si è appreso da fonti locali, il battaglione palestinese 'Jenin -al - Quds', coadiuvato da fazioni della ...I palestinesi uccisistati identificati come Ahmed Saqr, 15 anni, Qassam Abu, 29 anni, rivendicato come combattente della Jihad islamica, Khaled Asasa, 21 anni e Qais Jabareen, 21 anni. ...Anche il Museo Dar as, ricavato in una splendida villa d'epoca dell'800 costruita dagli ... Nonmoltissimi i turisti che la visitano, ecco perché può essere ancora apprezzata per la sua ...

Nome per bambina: Soraya. Diffusione, significato e curiosità PianetaMamma

Saraya è, senza dubbio una figura rivoluzionaria nel mondo del pro wrestling. Durante la sua militanza ad NXT e nel main roster della WWE, ha contribuito enormemente all'affermarsi della divisione fem ...