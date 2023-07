Sanità | Rocca riapre il S Giacomo e riqualifica l’Umberto I Il cambio di passo che umilia Zingaretti

(Di lunedì 17 luglio 2023) La riapertura del Sandi Roma e la realizzazione di un nuovo policlinico Umberto I in autunno: parte dall’annuncio di due progetti attesi da tempo il Piano di Investimenti in Edilizia Sanitaria del governatore. Un quadro complessivo che disloca energie e risorse al rilancio. La ristrutturazione. E l’adeguamento a norma, di strutture abbandonate. Chiuse. O semplicemente trascurate da anni. Decisioni risolutive e investimenti imponenti – si tratta del più grande piano di investimenti nella storia della Regione: un miliardo e 171 milioni di euro. Disponibilità che non erano state spese negli anni precedenti – che segnano ildidel governatore. Una maratona con in vista il traguardo di unapiù efficiente e competitiva. Dalla riapertura del Sanal ...

