Sanità | oltre un miliardo di lavori per la regione Lazio | c’è dentro anche l’ospedale di comunità di Fiumicino

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 17 luglio 2023) Roma – “Abbiamo lavorato in silenzio, senza dare nell’occhio. Ed ora posso dire che abbiamoapprovato in Giunta il più grande Piano d’investimenti della“. Così un tronfio presidente della Giunta regionale delFrancesco Rocca che, presso la sala Tevere della Pisana, ha tenuto una conferenza stampa. Di fronte un’ampia platea di giornalisti, il Governatore ha illustrato il Piano investimenti edilizia sanitaria, approvato oggi con delibera di Giunta. Il costo totale? 1171 milioni, per un totale di 137 interventi. Che, tra gli altri, si aggiungono agli ulteriori 86 milioni di aprile già programmati. Si tratta di un maestoso intervento, sia in termine di fondi stanziati che d’interventi previsti, con cui la Giunta spera di dare uno scossone positivo alla, da troppi anni ...