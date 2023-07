San Leucio sprofonda nel silenzio generale | Atzori Forum Giovani | “L’Amministrazione osserva inerte”

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 17 luglio 2023) Caserta. Si è da poco “celebrato” il primo compleanno della voragine creatasi nei pressi della fontana presente in Piazza della Seta a San. Neanche il tempo di festeggiare che i leuciani si ritrovano a dover fronteggiare un’altra emergenza. Negli ultimi giorni si è venuta a creare un’ulteriore buca nell’asfalto proprio al centro strada tra la Piazza e Viale I Ottobre. Di grazia, si è pensato di segnalarne in maniera casereccia la pericolosità, con una bella fioriera ed alcuni abitanti, per l’appunto, sapendo che per far sì che venga riparata dovranno attendere molto tempo, stanno già pensando a cosa poterci seminare all’interno, in modo tale da rendere quanto meno carino il tutto. Ricordo bene le parole dell’Assessore con delega ai lavori pubblici all’annuncio del “piano anti – buche” fatto a gennaio di quest’anno, in cui esprimeva la sua volontà di rifacimento ...