Sampdoria | Barreca arrivato per le visite mediche – VIDEO

Il secondo sarà Tommaso Augello (anch'esso avuto da Ranieri alla); il terzino a giorni sarà sull'Isola. Percorso inverso invece per AntonioDopo quattro stagioni è terminata l'avventura di Tommaso Augello alla. L'ex terzino ... Al suo posto è atteso Antonio, ex giocatore tra le altre del Genoa dove non ha inciso ...La nuovacambierà volto e ieri si sono visti i primi segnali, dato che i protagonisti ... come Benedetti a Bari, in partenza come esterno sinistro dà sicuramente più garanzie di, ...

Barreca Sampdoria, fissate le visite mediche: tutti i dettagli Samp News 24

Antonio Barreca ha svolto questa mattina le visite mediche con la Sampdoria: il terzino si trasferisce dal Cagliari Antonio Barreca diventerà presto un nuovo calciatore della Sampdoria. Il terzino cla ...Il mercato è nel vivo, con importanti novità per le squadre di Serie A anche in chiave fantacalcio. E iniziano ad arrivare anche i primi indizi di campo dai ritiri. Ecco le ultimissime sulle trattativ ...