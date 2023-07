Salvini | ' la pace fiscale è un vantaggio per lo Stato'

(Di lunedì 17 luglio 2023) "Unaper chi ha fatto le dichiarazioni ma non è riuscito a versarle tutte è unper loche incassa una marea di miliardi da usare per stipendi e pensioni e significa una ...

"Unafiscale per chi ha fatto le dichiarazioni ma non è riuscito a versarle tutte è un vantaggio per ... Lo ha ribadito il vice premier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteoal ...Mentre Matteoinvoca maldestramente un'altrafiscale ignorando che da settembre i contribuenti dovranno saldare le rate della rottamazione quater , il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria ...... è il più importante risultato di sempre Mentre il leader della Lega e Matteotorna a cavalcare uno dei suoi cavalli di battaglia - " una grande e definitivafiscale " ha detto il ...

Tasse, Salvini: "Serve una grande e definitiva pace fiscale" TGCOM

Roma, 17 luglio 2023 - "Il contrasto all'evasione non è volontà di perseguitare qualcuno. L'Agenzia delle Entrate è una amministrazione dello Stato, non un'entità belligerante". A dirlo è il direttore ...Il direttore dell`Agenzia delle entrate: il contrasto all’evasione non è volontà di perseguitare qualcuno. L`Agenzia è una amministrazione dello ...