Salvatore Borsellino blinda via D' Amelio | Non vogliamo avvoltoi

Leggi su agi

(Di lunedì 17 luglio 2023) AGI -via D'. Interviene dalla 'Casa di Paolo', l'antica farmacia, nel cuore antico di Palermo, che nel 2015 il fratello del magistrato ha riacquistato e poi donato al quartiere. Da qui partono le iniziative per il 31esimo anniversario della strage del 19 luglio 1992. "Nonin via D', ipocriti che portino corone e onori fasulli. Ho giurato che non avrei più permesso simboli di morte e parole vuote laddove c'è l'Albero della pace voluto da mia madre". Parla nel giorno in cui la premier Giorgia Meloni qualche ora prima aveva già chiarito le sue intenzioni: "Io non sono mai mancata e non mancherò nemmeno quest'anno" alla cerimonia per l'anniversario della strage di via ...