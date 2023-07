Salerno | è giallo sulla donna aggredita sul lungomare

Leggi su zon

(Di lunedì 17 luglio 2023) Non si riesce a trovare il bandolo della matassa. Ancora resta irrisolto il mistero attorno all’aggressione di unasuldi, che si è conclusa con l’arresto di un giovane gambiano. Secondo il quotidiano “La Città“, in edicola questa mattina, laavrebbe però sostenuto di non aver avuto alcun contatto con il giovane, e di essere caduta dalla bicicletta. Il racconto andrebbe ad escludere qualsiasi tentativo di violenza da parte di soggetti terzi. Resta, dunque, ancora da chiarire la vicenda che sabato sera ha portato all’arresto del ventitreenne gambiano. Quest’ultimo, alla vista degli agenti della polizia municipale, avrebbe cercato di allontanarsi, ma è stato fermato dagli agenti. Uno di loro è rimasto ferito a causa del tentativo di divincolarsi dello straniero. Gli agenti erano in ...