Salerno | agente aggredito da detenuto all’interno del carcere

(Di lunedì 17 luglio 2023) Un nuovo episodio di violenza che si verificadi ambienti che dovrebbero essere rieducativi. Neldisi è verificato l’ennesimo episodio poco raccomandabile e poco consono all’obiettivo. Nello scorso fine settimana, infatti, unhaun assistente capo della Polizia Penitenziaria. In quel momento, questo era da solo in servizio nella sezione detentiva. Lo ha colpito più volte alle spalle e alla nuca. Il risultato è stato quello di una prognosi di una settimana per l’assistente capo. Molto probabilmente, ilvoleva tentare la fuga dal. A soccorrere il poliziotto sono stati per primi gli altri detenuti presenti. Questi hanno bloccato tempestivamente l’aggressore altrimenti le conseguenze sarebbero state molto ...

A soccorrere l'sono stati per primi i detenuti presenti che hanno assistito all'aggressione ... "Questa è la situazione attuale, a. Così non si può andare più avanti: è uno stillicidio .... Ennesimo episodio di violenza nel carcere di. Venerdì sera nuova aggressione ai danni di un poliziotto da parte di un detenuto. 'Undi Polizia Penitenziaria in servizio è stato colpito alle spalle e alla nuca da un detenuto. - ...Un'altra aggressione nel carcere di Fuorni. Un detenuto ha aggredito un assistente capo della Polizia Penitenziaria, che in quel momento era da solo in servizio nella sezione detentiva. Lo ha colpito ...

Salerno, agente penitenziario colpito alla nuca da un detenuti: salvato dagli altri carcerari ilmattino.it

Dramma ieri nella stazione Duomo in via Vernieri a Salerno dove un 43enne ucraino ma residente in Italia da anni è stato trovato senza vita. L'uomo avrebbe cercato di passare oltre un muretto ma subit ...StampaEnnesimo episodio di violenza all’interno del carcere di Salerno. Si è verificato nello scorso fine settimana, quando un detenuto ha aggredito un assistente capo della Polizia Penitenziaria, che ...