Sabaudia Spunta un muro in cemento sulla spiaggia | scoppia la polemica

Leggi su temporeale.info

(Di lunedì 17 luglio 2023)– Sta scatenando non poche polemiche ilto all’improvvisto a pochi metri dal mare di, lasciando molti a chiedersi come sia possibile che sia stato eretto nonostante il vincolo di inedificabilità per i primi duecento metri dalla. Sui social la discussione si è innescata, generando centinaia di commenti e mentre l’opposizione L'articolo Temporeale Quotidiano.