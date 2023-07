Russia | vietato l' uso di IPhone ai funzionari statali | Gli Usa possono intercettare chiamate

(Di lunedì 17 luglio 2023) Le autorità russe hanno deciso di vietare l'utilizzo die altri prodotti Apple in risposta al crescente timore di spionaggio. Questo divieto riguarda migliaia die dipendentie rappresenta un'ulteriore mossa del Cremlino per contrastare la presenza della società di Cupertin

Cresce la repressione nei confronti di Apple da parte del Cremlino. Come riportato dal Financial Times, infatti, le autorità del paese hannol'utilizzo degli iPhone da parte dei funzionari statali a causa del pericolo spionaggio. Il Ministero del Commercio del Paese, nello specifico, ha introdotto il divieto su iPhone e tutti gli ...Le autorità del paese hannoai funzionari e ai dipendenti statali di utilizzare l'hardware ...all'utilizzo di dispositivi che eseguono il sistema operativo Aurora prodotto in. 'Prima c'...Il governo è stato accusato di non averl'accesso al sottopassaggio, dato che le ...- POLONIA Laha chiuso il consolato polacco a Smolensk, come risposta alle 'azioni non ...

Russia, paura di spionaggio: vietato l'uso di iPhone ai funzionari statali TGCOM

La paura di esser spiati, controllati o che altro dagli americani, sta diventando un caso in Russia. Cosa è successo ...