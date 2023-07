Russia all' Onu | ' la decisione sul grano è definitiva'

(Di lunedì 17 luglio 2023) Lasull'accordo sule non sono previsti ulteriori negoziati. Lo ha dichiarato la missione russa alle Nazioni Unite, come riportato dal Kommersant. . 17 luglio 2023

La decisione sull'accordo sul grano è definitiva e non sono previsti ulteriori negoziati. Lo ha dichiarato la missione russa alle Nazioni Unite, come riportato dal Kommersant. .Lo stop della'accordo sull'export di grano ucraino è "un atto di crudeltà". Lo ha detto l'ambasciatore Usa'Onu. ."I corridoi di solidarietà Ue continueranno a portare i prodotti agroalimentari dall'Ucraina ai mercati globali". "Condanno fermamente la mossa cinica delladi porre fine'iniziativa per i cereali del Mar Nero, nonostante gli sforzi delle Nazioni Unite e della Turchia". Così, su Twitter, la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der ...

Secondo la presidente della Bce Christine Lagarde "la guerra della Russia ha scatenato un massiccio shock all'economia" e ora "le tensioni geopolitiche rischiano di indebolire il commercio globale".