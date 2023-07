Rugby | i convocati dell’Italia per i Test Match con Irlanda e Scozia 4 novità | presenti Odogwu e Lamb

(Di lunedì 17 luglio 2023) Siamo ormai alle porte dei duedelle Summer Nations Series die il commissario tecnico, Kieran Crowley, ha diramato la lista deiper le sfide controche si disputeranno rispettivamente il 29 luglio a Murrayfield alle ore 16.15 italiane e all’Aviva Stadium di Dublino sabato 5 agosto alle ore 21.00 italiane. Gli Azzurri, dopo aver concluso il periodo di allenamento a Pergine Valsugana e le sedute di lavoro presso le franchigie federali, si ritroveranno nella giornata di venerdì 21 luglio a Padova per proseguire la marcia di avvicinamento verso laWorld Cup 2023. Il programma proseguirà giovedì 27 luglio con il gruppo che volerà a Edimburgo per il primo...

Sono 40 i selezionati e rispetto al gruppo che si è preparato finora sono 4 i tagliati . Si tratta dei piloni Matteo Nocera e Paolo Buonfiglio , del seconda/terza linea Riccardo Favretto e del centro ...

Un nuovo traguardo che questa volta si tinge d'azzurro, in quanto vede la convocazione di Tommaso Roda (Piacenza Rugby) e Yann Badagnani (Elephant Rugby Gossolengo) al raduno della U18.