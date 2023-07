Ruffini Entrate | “Il contrasto all’evasione non è volontà di perseguitare qualcuno ma un fatto di giustizia verso chi le tasse le paga sempre”

(Di lunedì 17 luglio 2023) Mentre Matteo Salvini invoca maldestramente un’altra pace fiscale ignorando che da settembre i contribuenti dovranno saldare le rate della rottamazione quater, il direttore dell’Agenzia delleErnesto Mariaricorda che “ilnon èdi”. L’Agenzia “è una amministrazione dello Stato, non un’entità belligerante”, ha dettoall’evento “Facciamo semplice l’Italia –in Agenzia” e combattere l’evasione “è undinei confronti di tutti coloro che – e sono la stragrande maggioranza – le, anno dopo anno, leno, e le hannote,fino ...

"Il contrasto all'evasione non è volontà di perseguitare qualcuno". Così il direttore dell'Agenzia delle, Ernesto Maria, intervenendo al convegno "Facciamo l'Italia semplice", dopo le uscite di Matteo Salvini che ha chiesto una "grande e definitiva pace fiscale". "E' un fatto di giustizia ..."Il contrasto all'evasione non è volontà di perseguitare qualcuno". Lo dichiara il direttore dell'Agenzia delle, Ernesto Maria, intervenendo al convegno "Facciamo l'Italia semplice".E' difficile non leggere nelle parole del direttore dell'Agenzia delle- Riscossione, Ernesto Maria, all'evento "Facciamo semplice l'Italia" una risposta indiretta alle ultime uscite ...

Fisco, Ruffini (Entrate) risponde a Salvini: “Lotta all’evasione è giusta, non è perseguitare qualcuno” la Repubblica

«Il contrasto all'evasione non è volontà di perseguitare qualcuno». Lo dichiara il direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, intervenendo ...'E' un fatto di giustizia nei confronti di chi paga le tasse', ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate. 'Nel 2022 recuperati oltre 20 miliardi di evasione' (ANSA) ...