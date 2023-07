Ruffini | ' Contrasto all' evasione non è volontà di perseguitare qualcuno'

Interviene in mattinata anche il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria: "Deve essere chiaro - dice - che ilall'evasione non è volontà di perseguitare qualcuno. L'...ha poi sottolineato che " ilall'evasione non è volontà di perseguitare qualcuno ", ma è "un fatto di giustizia nei confronti di tutti coloro che, e sono la stragrande maggioranza, ..."Lotta a evasione non è volontà di perseguitare" "Ilall'evasione non è volontà di ..."Il nostro è un lavoro essenziale per il funzionamento di tutta la macchina pubblica - sottolinea...

Fisco, Ruffini: contrasto a evasione non è persecuzione Agenzia askanews

