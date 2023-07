'Henderson, Fabinho, Jota, Benzema, Gerrard, Ronaldo,e gli altri non sono in Arabia Saudita per realizzare un sogno d'infanzia' Former Real Madrid striker Karim Benzema hoists the Ballon d'Or, the trophy he won last year, above his head, at ...Da Karim Benzema a Sergej Milinkovic - Savic, da Roberto Firmino a Kalidou Koulibaly, passando per N'Golo Kante, Edouard Mendy,e Marcelo Brozovic. Tutti nomi che il pubblico europeo ...Rimangono fuori nomi importanti del calibro di David Ospina,, Anderson Talisca ed Ever Banega. vai alla gallery

Ruben Neves, il ‘sì’ all’Arabia: “Dare futuro ai miei figli è il mio trofeo più grande” ItaSportPress

Il portoghese ha spiegato la sua scelta di accettare la corte dell'Al-Hilal e lasciare la Premier League.Sergej Milinkovic-Savic ha firmato un contratto triennale con l'Al-Hilal, ha annunciato il club saudita sul proprio account Twitter.