Rosatello-Golubic in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Wta Palermo 2023

(Di lunedì 17 luglio 2023) Camillaaffronterà Viktorijanel primo turno del torneo Wta 250 di(terra). Entrata in tabellone grazie ad una wild card ricevuta dagli organizzatori, la tennista azzurra proverà a giocarsi le sue carte e farsi largo nel tabellone. Secondo i bookmakers partirà però sfavorita contro l’elvetica, reduce da un ottimo torneo di Wimbledon e con più esperienza a livello Wta.ha vinto l’unico precedente, nel 2021 sul cemento di Grenoble. SEGUI IL LIVE PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, lunedì 17 luglio. Le due giocatrici sono pianificate come primo incontro di giornata sul Center Court alle ore 16:00. Latelevisiva è ...

IL PROGRAMMA DI OGGI " Sarà la Wild Card azzurra, Camilla, ad aprire domani il programma ... affronterà la svizzera Viktoria. A seguire Nuria Brancaccio giocherà contro un'altra ...PROGRAMMA E ORARI LUNEDI 17 LUGLIO Ore 16:00 -A seguire - Andrianjafitrimo - Brancaccio A seguire - Errani - Zheng A seguire - Parry - ZantedeschiSempre nella parte bassa del tabellone ci sarà come wild card lache affronterà la svizzera. Tanta curiosità anche per il match valido per il primo turno tra Lucia Bronzetti e la ...

Rosatello-Golubic in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta ... SPORTFACE.IT

'Sarà Errani Non ho mai giocato contro di lei, ma ricordo quando in Cina una volta mi fece un autografo”. Un po’ di anni dopo quella firma ...Un torneo che si preannuncia ricco di emozioni e tante tenniste che puntano alla vittoria. Non solo la Trevisan perché è tra le teste di serie Elisabetta Cocciaretto, numero quattro nel torneo e ...