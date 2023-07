Roma | ufficiale il rinnovo di El Shaarawy | “Sempre stata la mia priorità”

(Di lunedì 17 luglio 2023)e Stephan Elinsieme almeno sino al 2025. Il club giallorosso ha ufficializzato ildell’attaccante, una notizia nell’aria già da giorni. “Desidero ringraziare la società per avermi dato l’opportunità di vestire ancora la maglia giallorossa – le parole di El– Lala mia, qui ho trovato una seconda famiglia e oggi avverto la responsabilità di restituire ai tifosi l’affetto che mi hannodimostrato. In questi anni siamo cresciuti in consapevolezza e compattezza e adesso dobbiamo continuare a lottare per ottenere i traguardi che meritiamo”. “Stephan negli anni ha dimostrato grande attaccamento alla squadra e alla città – ribadisce il general manager Tiago Pinto – oltre a ...

... la datazioneè del 2018. Quella strada maledetta che parte dalla via Ardeatina e che attraversando l'abitato di Trigoria si insinua e sfiora il Centro Sportivo dell'Asper gettarsi ...Sul sito del club, poco dopo, è apparso anche il comunicato: "L'ASè lieta di annunciare che Stephan El Shaarawy ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 2025". Poi ...... che ha spinto la Procura a chiudere le indagini sull'per molestie aggravate. Per lui l'... gestito dal 2020 da Differenza Donna , associazione con sede operativa in un appartamento di...

"L'AS Roma è lieta di annunciare che Stephan El Shaarawy ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 2025. “Desidero ringraziare la società per avermi dato l’opportunità di vestire ancora la ...I Coldplay non vedono l'ora di tornare in Europa e spoilerano i Paesi che faranno parte della nuova tornata di concerti ...