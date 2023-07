Roma | spruzza spray urticante per sedare una rissa tra turisti sull’autobus Denunciata una pensionata

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 17 luglio 2023) Non si è persa d’animo davanti a unain autobus e l’anziana donna è stataper aver utilizzato uno. È successo sabato pomeriggio a, in via Cassia. A causa dell’episodio, chiamati dal conducente, sono dovuti intervenire i carabinieri e un’ambulanza del 118. L’autobus sui cui viaggiava l’intraprendente vecchietta è stato bloccato a causa del malessere di alcuni passeggeri, colpiti dallo spruzzo e visibilmente irritazione dalloutilizza lodurante unaPoco prima, a bordo del mezzo era in corso una discussione animata tra alcuni. A quel punto la ...