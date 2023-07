Roma | pressing su Dominguez | Tiago Pinto tenta il colpo

(Di lunedì 17 luglio 2023) Laè stata protagonista di un mercato più che economico finora, avendo prelevato a parametro zero Aouar e N’Dicka ed in prestito dal Leeds Diego Llorente e Kristensen. Josè Mourinho avrebbe richiesto un nuovo rinforzo in mezzo al campo e, dopo il passaggio di Frattesi all’Inter,è stato costretto a guardare altrove. L'articolo proviene da Il Difforme.

Alvaro Morata è uno dei giocatori più corteggiati sul mercato. Lalo cerca, ma ildell'Inter con l'Atletico Madrid è sempre più forte. Lo spagnolo sta aspettando e vorrebbe entro la fine di questa settimana sapere quale sarà il club in cui passerà la ...... il Paris Saint - Germain è inper Dusan Vlahovic. L'attaccante della Juve è in cima alla ...(LaPresse) - Calciomercato.itNonostante tecnicamente non sia l'ideale per il gioco dell'ex, il ...Ha invitato il presidente Kais Saied aper la Conferenza internazionale sulla migrazione di ... Meloni da mesi è insui colleghi d'Europa per convincerli a sostenere la Tunisia contro un ...

Roma, pressing di Mourinho su Morata: lo Special One vuole l'ex Juve. Dubbi sulla clausola TUTTO mercato WEB

Su Morata ci sono Juve, Milan, Inter e Roma, con Mourinho che stravede per il giocatore e lo vorrebbe fortemente.I fatti sono che José Mourinho ha chiesto Alvaro Morata e che l’attaccante ha aperto al trasferimento a Trigoria dove troverebbe anche Paulo Dybala, suo amico fraterno e padrino ...