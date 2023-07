Roma | missione mezzala | Sabitzer nel mirino

A quel punto laè compiuta possiamo vendere la nostra quota o restare investitori ma il ...Cinelli - e vogliamo farlo in sedi universitarie lontane da quelle di città come Milano e. E ......conoscenza delle problematiche sociali della città e di dotare la Capitale di nuovi strumenti per svolgere la sua '' per il benessere della società. Con il supporto dell'Università di...Originario di Nago dove era nato l'11 ottobre del 1931, antropologo ed educatore a, fondatore ... destinato ai membri che hanno scelto di vivere la vita come. Padre Angelo ereditò la casa ...

Missione aiuti per l'Emilia-Romagna, presentato il resoconto Roma Capitale

L’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari e il rettore dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata Nathan Levialdi Ghiron hanno firmato un accordo di collaborazione presso la ...ROMA – Il Cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, sarà a Washington da oggi al 19 luglio, in missione di pace per l’Ucraina come inviato di Papa Francesco. Sarà accompagn ...