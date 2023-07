Roma | mani nello slip della studentessa | rabbia e raccolta firme contro l’assoluzione del bidello

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 17 luglio 2023)delche avrebbe messo ledi una 17enne, ha provocato indignazione e non solo… Il fatto che l’iter processuale a carico dell’operatore scolastico ritenuto, in base al raccontovittima, indagato per violenza sessuale, sia finito con un nulla di fatto, non è andato giù a tante persone ed è così che è nata l’idea di unasu Change.Org. La petizione: ‘Opponiamoci alla sentenza delmolestatore’ ‘Opponiamoci alla sentenza delmolestatore’ si legge nella petizione che, al momento, ha già raccolto oltre 90mila sottoscrizioni. Per i firmatari: ‘Ilva punito’, ma soprattutto: ‘Gli va impedito di lavorare con ragazze’. Secondo la ...