Roma | la vigilessa denuncia il maltrattamenti del collega amante e gli altri la emarginano | «Così lo hai rovinato»

(Di lunedì 17 luglio 2023) Unahato aunsuo exper. Ed è finita emarginata dagliagenti della polizia locale. La storia la racconta oggi l’edizionena di Repubblica. «Solo il comandante mi ha sostenuta. Glimi hanno abbandonata. Sono stata costretta ad andare via dal mio ufficio. Ma denuncerei altre mille volte», dice lei. Secondo la quale l’uomo la picchiava anche in servizio: in un’occasione per salvarsi ha dovuto lanciarsi da un’auto in corsa. «Dopo lai colleghi mi hanno emarginata. “Hai infangato la polizia locale di”, mi dicevano. Mi sono dovuta difendere, in molti non mi salutano più.sostenevano che l’avevo fatto ...

Lei denuncia il collega - amante per maltrattamenti ma viene emarginata dai colleghi. Tutti contro Stella, purtroppo, nella polizia locale. La solitudine è l'amara realtà per lache un mese fa ha fatto aprire un'indagine per lesioni e minacce nei confronti del poliziotto, anche sindacalista molto conosciuto del Gruppo Prati, con il quale aveva una relazione da circa ...Unaha denunciato aun collega suo ex amante per maltrattamenti. Ed è finita emarginata dagli altri agenti della polizia locale. La storia la racconta oggi l'edizione romana di Repubblica . ...Bambina morta in auto, il papà di Stella: 'Pensavo di averla lasciata al nido, non so cosa sia successo'aggredita a: una donna fa il bagno nella Fontana di Trevi, poi dà un calcio all'...

Roma, la vigilessa denuncia il maltrattamenti del collega amante e ... Open

La denuncia: “Lui è un personaggio potente all’interno del Corpo di polizia municipale, è molto temuto. Dopo che io ho parlato, soltanto il mio comandante mi ...«Sei venuto di notte e hai portato via papà», così il bambino ha sussurrato all'orecchio del carabiniere che ha arrestato il papà. L'incontro tra i ...