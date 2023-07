(Di lunedì 17 luglio 2023) La pazienza è al limite. Vale per gli autistiche peccano di concentrazione al volante, quanto per i pendolari che, di fronte all’ennesima scena di distrazione dei conducenti dei mezzi pubblici, non ci stanno più. L’ultima è di pochi giorni fa quando un’autista della linea 775, anziché prestare occhio alla strada,va consultando il. Non un solo telefonino, ma ben due tra le mani, un episodio che non è sfuggito a un viaggiatore, che ha segnalato la cosa.va il busva al telefono Il tutto è successo domenica sera quanto un, salito sul bus 775 alla fermata di piazza della Radio, direzione Nazzani, ha notato nel conducente della vettura unadistratta. Il motivo? L’uomo teneva due smartphone ...

... nell'Extreme E e nella Formula E (si vedano i risultati dell'ultimo e - Prix di), dopo le ... Già, le batterie: molto siin questo comparto, sia per quanto riguarda la gestione dell'energia ......con patologie oncologiche ospiti delle strutture dell'Associazione Peter Pan Odv diche, per ... Al mare il figlio, i genitori tornano ad essere una famiglia normale e vedi che per un momento ...Alla presentazione del nuovo movimento aal Bonus Pastor, infatti, erano presenti oltre a ...del neo ideologismo relativista e green della sinistra è la questione politica sulla quale siil ...

Roma, gioca al cellulare mentre guida il bus Atac: beccato da un passeggero Il Corriere della Città

La pazienza è al limite. Vale per gli autisti Atac che peccano di concentrazione al volante, quanto per i pendolari che, di fronte all’ennesima scena di distrazione dei conducenti dei mezzi pubblici, ...La notizia era stata già annunciata prima del ritiro a Trigoria di lunedì scorso in un video sui social, ma ora è ufficiale: Stephan El Shaarawy ha rinnovato con la Roma fino al 2025. (ANSA) ...