Roma | fissato un incontro con l’agente di Morata

(Di lunedì 17 luglio 2023) Lasta continuando a lavorare per il trasferimento in giallorosso di Alvarodall’Atletico Madrid Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, laincontrerà nelle prossime oredi Alvaroper capire gli eventuali costi dell’operazione. Secondo l’Atletico Madrid la clausola rescissoria è fissata infatti a 21 milioni di euro, mentre secondo l’entourage del giocatore esisterebbe un documento che consentirebbe al tesserato di liberarsi per un’offerta intono ai 10 milioni. Nel caso in cui avesse ragione il club spagnolo, la trattativa non potrà andare avanti.