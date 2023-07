Roma | El Shaarawy annuncia il rinnovo | ha firmato fino al 2025

- La notizia era stata già annunciata, ma ora è ufficiale : Stephan Elha rinnovato con la. L'esterno giallorosso, che era in scadenza, ha firmato un nuovo contratto fino al 2025 . Un'operazione importante per il club, che continua a lavorare duramente ...Fino a oggi il "Faraone" ha messo a segno 58 reti in 231 presenze.- Laha annunciato ufficialmente che Stephan Elha rinnovato il proprio contratto con il club capitolino fino al 2025. "Desidero ringraziare la società per avermi dato l'opportunità di ...'Desidero ringraziare la società per avermi dato l'opportunità di vestire ancora la maglia giallorossa', ha dichiarato El. 'Laè sempre stata la mia priorità, qui ho trovato una seconda ...

Roma, El Shaarawy annuncia il rinnovo: “Onorato di restare fino al 2025” ForzaRoma.info

Fino a oggi il 'Faraone' ha messo a segno 58 reti in 231 presenze.ROMA (ITALPRESS) - La Roma ha annunciato ufficialmente che Stephan El Shaarawy ...La notizia era nell'aria già da diversi giorni, adesso è arrivata anche l'ufficialità: Stephan El Shaarawy ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino ...