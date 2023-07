Roma | El Shaarawy annuncia il rinnovo di contratto

(Di lunedì 17 luglio 2023) Stephan Elha ufficializzato ildicon la. Tutti i dettagli sul nuovo accordo Stephan El, con un videomessaggio sui canali del club, hato di aver firmato ildicon lafino al 2025. LE PAROLE – Ciao a tutti, ho un annuncio da fare: devo dirvi che ho rinnovato con lafino al 2025. Sono veramente felice e orgoglioso, volevo ringraziarvi tutti per l’affetto. Ci vediamo in campo. Daje

- Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: il calciomercato si è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima ...Sul sito del club, poco dopo, è apparso anche il comunicato ufficiale: "L'ASè lieta di annunciare che Stephan Elha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 2025". Poi ......Elche dalla sinistra lascia partire una botta a giro che batte l'estremo difensore della Boreale. La rete del 4 - 0 arriva a fine partita con il primo gol di Aouar con la maglia della...

Roma, El Shaarawy annuncia il rinnovo: ha firmato fino al 2025 Corriere dello Sport

Stephan El Shaarawy ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino al 30 giugno 2025. Lo annuncia lo stesso club giallorosso in una nota ufficiale, nella quale riporta anche le parole del Farone dopo ...Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi.