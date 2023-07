Roma a passi spediti verso Morata | c' è il sì dell' attaccante

InnaMorata, sempre di più. Laprosegue aspediti la maratona verso lo spagnolo iniziata subito dopo la finale di Budapest grazie al triangolo Alvaro - Dybala - Mourinho. Il club giallorosso ha ottenuto il sì totale di ..."Ala prossima domenica, il 23 luglio, si terrà la conferenza internazionale sulla migrazione -... "Sonoche faranno la differenza" ha aggiunto, evidenziando come l'intesa mostri ...... durante l'assemblea generale della Fiods svoltasi a. Un impegno pieno, senza sosta, che ha fatto registrare ottimi risultati in termini di raccolte di sangue, deiin avanti compiuti in ...

Tutto Morata: Roma a passi spediti verso lo spagnolo Roma Giallorossa

InnaMorata, sempre di più. La Roma prosegue a passi spediti la maratona verso lo spagnolo iniziata subito dopo la finale di Budapest grazie al triangolo Alvaro-Dybala-Mourinho. Il ...Il nuovo servizio ferroviario è stato presentato oggi, al Ministero della Cultura, dal Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, dall’Amministratore delegato del Gruppo FS Italiane Luigi Ferraris; d ...