Rogo Rsa a milano | tra gli indagati anche i vertici della cooperativa

(Di lunedì 17 luglio 2023) Tra glici sonopresidente e vice presidente di Proges, e dello stesso ente gestore"Casa per Coniugi". Le ipotesi di reato contestate dalla procura sono per omicidio, lesioni colpose plurime e incendio

Rogo in Rsa: centrodestra interrompe Consiglio, 'basta silenzio' Agenzia ANSA

Figurano anche i vertici della cooperativa Proges, ossia la presidente Michela Bolondi e la vicepresidente Francesca Corotti, tra i sei indagati per omicidio e incendio colposo nell'inchiesta della Pr ...Salgono a sette, con le posizioni di Michela Bolondi e Francesca Corotti, rispettivamente presidente e vice presidente di Pro.ges, e dello stesso ente gestore, gli indagati per il rogo mortale della ...