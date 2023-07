(Di lunedì 17 luglio 2023)è una delle ipiù gettonateGrecia. Una perla nel cuore del mar Egeo, dove il meltemi viaggia spedito tra la natura incontaminata e l’autenticità dell’isola. Le spiagge bianche e ilturchese di questo favoloso territorio richiamano ogni anno amantinatura e appassionati di sport outdoor. Tra i villaggi di pescatori e le caratteristiche case bianche e le chiese ortodosse disseminate come piccoli gioielli lungo le strade, si arriva sulladi: siamo nella parte sud-orientale di, a venti km dal suggestivo villaggio di Lindos. Illimpido fa da richiamo, alle spallesi è sviluppata negli ultimi anni un elegante località turistica ricca di ...

Come tutti sanno, a bordo delle navi si potrà godere del mare, delma anche di una vasta gamma ... Come spiegato, si partirà da Monfalcone verso Cefalonia/Argostoli, Heraklion (Creta),, Bari ...... Bau Bau Beach a Siracusa e Lido PlayaLuna a Taormina . Se vogliamo andare in Puglia , troveremo molte spiagge dog friendly tra cui Il Gabbiano aGarganico , Spiaggia di Salmarino e ...Il Lido delè una delle spiagge più amate della Puglia , dove spiccano ville con bellissimi ... Vista panoramica diGarganico . Il grazioso e raccolto centro storico, di origine medievale, è ...

Rodi: sole, mare e relax nello splendido scenario della spiaggia di Kiotari Il Fatto Quotidiano

La guida del dottor Rosa su come affrontare gli allenamenti estivi in vista delle prime maratone autunnali: ecco i suoi consigli per mare, montagna e città ...Tra Kate Middleton, 41 anni, e la figlia Charlotte, l'intesa è perfetta. Lo hanno dimostrato ancora una volta sugli spalti del royal box di Wimbledon. Dove la principessina ha assistito alla partita ...