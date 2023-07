Rockin’1000 per la Romagna allo stadio di Cesena | la line up e i biglietti

(Di lunedì 17 luglio 2023) Dopo sette anni dstorico primo concerto tornadie lo fa per raccogliere fondi per i territori colpiti dall’alluvione romagnola, iDopo aver suonato negli stadi più importanti del mondo, dal Brasile alla Spagna, Francia e Germania,torna a casa, dove è nata la più grande Rock Band al mondo, con un concerto di raccolta fondi per i territori colpiti dall’ alluvione. L’evento, in programma sabato 29 luglio presso loOrogel Dino Manuzzi dicon una presentatrice d’eccezione, Lodovica Comello, e due direttori d’orchestra tra i volti più noti del panorma musicale italiano: Rodrigo D’Erasmo e Daniel Plentz.disponibili ...

... oggi conta 62 milioni di views, fa il giro del mondo fino ad arrivare ai Foo Fighters, che si esibiranno poila prima volta a Cesena. Da quel momento,si è esibita in diversi stadi ...Guarda la fotogallery deiin giroil mondo: Open Close Next Previous Copyright: @Viviana Vitale @Camilla Parisse @Vanessa Tonioni @AndreaBardi @Marco Onofri @InfinityVisual I ...for Romagna Dopo sette anni di concerti in giroil mondo,ha deciso di 'ritornare a casa',un concerto fatto in Romagna,la Romagna. Due ore di show che ...