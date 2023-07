Credits photo: @RAI6 potrebbe essere a rischio . Dopo l'entusiasmo iniziale, con la quinta stagione trasmessa la scorsa primavera , sembrava fatta per la serie con Marco Giallini . Ad aprile si riportava ...RISCHIO STOP PER LE CANNE - Dopo lo 'spiegone', ecco una questione aperta: il futuro della serieche in passato, ciclicamente, è stata criticata da alcuni politici per l'abitudine del vicequestore alle canne. E ora la disputa torna sulla scena, dopo che la premier Giorgia Meloni ...È stata trasmessa la scorsa primavere la quinta stagione dima a quanto pare il vicequestore interpretato da Marco Giallini potrebbe non tornare a far compagnia al pubblico di Rai2. Sulle pagine dell'ultimo numero del settimanale Oggi , lo ...

Rocco Schiavone, ci sarà la sesta stagione TVSerial.it

Rocco Schiavone, ci sarà la sesta stagione La stagione 6 di Rocco Schiavone è in arrivo con nuovi episodi. Le anticipazioni sulla fiction.Rocco Schiavone 6 potrebbe non farsi più Secondo Antonio Manzini, la produzione della sesta stagione sarebbe a rischio.