Terzo giorno diper ila Dimaro . Al gruppo azzurro si sono aggiunti Simeone e Gollini. L'estremo difensore ha lavorato con tutto il gruppo. In serata Gollini e Juan Jesus, con il tecnico Garcia, hanno ...Il nuovo allenatore del, Rudi Garcia, è intervenuto a un incontro coi tifosi neldi Dimaro e ha risposto a una domanda su Victor Osimhen e il calciomercato. Guarda il ...Questa sera alle ore 21:15 nell'area eventi di Dimaro - Folgarida, si terrà il primo grande evento del2023, con i tifosi delche avranno la possibilità di incontrare l'allenatore Rudi ...

Ritiro Napoli, rivivi la diretta: Garcia, Gollini e Juan Jesus incontrano i tifosi Corriere dello Sport

Rudi Garcia probabilmente ha già capito tanto, se non tutto, di Napoli: ha messo le carte in chiaro, nel faccia a faccia con i tifosi assieme a Juan Jesus e Pierluigi Gollini nel ritiro di Dimaro ...Dimaro accoglie il Napoli in piazza e nel consueto appuntamento annuale è anche Rudi Garcia a prendere ancora una volta contatto con i tifosi azzurri arrivati in Trentino per il ritiro dei campioni ...