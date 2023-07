Ritiro Napoli | la diretta | Garcia | Gollini e Juan Jesus incontrano i tifosi

Terzo giorno diper ila Dimaro . Al gruppo azzurro si sono aggiunti Simeone e Gollini. L'estremo difensore ha lavorato con tutto il gruppo. In serata Gollini e Juan Jesus incontrano i tifosi. Ecco la ...Tifosi Vi aspettiamo sempre numerosi qui in'. Tutte le news sul calciomercatoe sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre ...Ilsta pensando di acquistarlo, tenendo in piedi anche un'altra trattativa che era iniziata, ... Oggi intanto è giunto aldi Dimaro, in Friuli, Giovanni Simeone. L'attaccante è stato ...

Ritiro Napoli 2023 a Dimaro, il nuovo ds Meluso si presenta: «Dobbiamo restare competitivi» ilmattino.it

Dalle dure contestazioni alla straordinaria accoglienza post vittoria dello scudetto: De Laurentiis giunge a Dimaro ...E' previsto intorno alle 21:15, nel ritiro di Dimaro, un incontro tra i tifosi e due calciatori del Napoli, insieme a Rudi Garcia. Nel Napoli Summer Village di Carciato con il tecnico ci saranno Juan ...