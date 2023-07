RISULTATI | IWA Live @ Campo CONI 16 07 2023

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 17 luglio 2023) Idello Show andato in scena la scorsa Domenica a Frosinone: IWADomenica 16 Luglio – Frosinone Flavio Augusto batte Prince Omar Big Baby Boy batte Jasper Christian Gladio batte Ricky Awesome Tag Team MatchLuke Astaroth & Davide Adami battono Dave Blasco & Uragano Nero Karim Brigante batte Zero The Fool