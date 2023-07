Ristorante degli orrori a Bologna | serviva merce avariata

(Di lunedì 17 luglio 2023) Sono oltre 65 i kili di alimenti sequestrati dalla Polizia locale in undi via Serena, in zona San Donato a: l’interventoagenti alLa Polizia locale oltre ad aver sequestrato una modica quantità di alimenti, ben 65 kili, senza alcuna identificazione – carne di bovino, piedi di pecora, pelle di mucca, L'articolo proviene da Il Difforme.

Il cartellone è di primo piano e ospita alcuniartisti di spicco della scena indie a livello ... Come sempre sarà attivo per tutte le sere il consolidato serviziocon buon cibo e ottima ......Jordan ha acquistatoorologi nel negozio di Haussmann, da aggiungere alla sua collezione. Acquisti di lusso, tra cui i sigari cubani, altra sua grande passione. E un pranzo in un...... ogni giorno, sul suo palcoscenico si può vivere lo spettacolo della creatività e della genialitàchef. Appena si varca la soglia delsi percepisce subito l'eleganza, a cui ogni ...

Ristorante degli orrori a Primavalle, alimenti tra i rifiuti: il locale offriva anche servizi a domicilio abu ilmessaggero.it

La polizia sequestra 65 chili di alimenti in zona San Donato. Buona parte del cibo non era nemmeno identificabile ...Un ristorante di cucina peruviana a Primavalle, è stato scoperto in pessime condizioni igienico-sanitarie. Oltre ai cibi mal conservati e alla scarsa igiene, sono stati trovati monopattini parcheggiat ...