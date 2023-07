Rissa in pieno centro ad Airola | 30enne accusato di lesioni | porto d’arma e minacce 

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 17 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈdi, minacce e di aver portato fuori dalla propria abitazione un bastone di legno, N.G.di Arpaia (difeso dall’Avv. Mario Cecere). I fatti accaduti nel maggio del 2018, di notte, inad, quando ad essere aggrediti sarebbero stati due fratelli del posto. Oggi, presso il Tribunale di Benevento, sono stati sentiti alcuni testimoni della Pubblica Accusa, poi il Giudice dott.ssa Rotili ha rinviato il processo a Novembre, il 13 ed il 20, date in cui sarà completata l’istruttoria dibattimentale con i restanti testi dell’accusa ed i testi a discarico. Per un coimputato è già stata emessa sentenza di non luogo a procedere per mancanza di una valida querela. L'articolo proviene da Anteprima24.it.